Brandbekämpfer in Polkau setzen auf digitale Dienstabende

Die Idee, einen digitalen Dienstabend für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Polkau anzubieten, kam Gruppenführer Florian Frommhagen während der Tätigkeit. Ob als Lehramt-Student an der Uni Magdeburg oder als Versicherungsmakler im Nebenjob, coronabedingt bestimmen seit einem Jahr Videokonferenzen den Alltag mit. Bei der Umsetzung seiner Idee hat ihm ein Hamburger Finanzdienstleister das technische Know-how vermittelt.

„Das Potenzial, das in Videokonferenzen schlummert, ist enorm. So könnten sich bis zu einhundert Leute bei den Vorträgen einwählen, vorausgesetzt, man hat einen stabilen Internetzugang, die Endgeräte und Software“, sagt der 30-Jährige. Das die digitale Variante die Dienstabend nie voll ersetzt, sei jedoch klar.

Dennoch, der Vorschlag kam bei den Mitgliedern der Feuerwehr in Polkau an. „Meine Bedenken waren komplett unbegründet; da hatte ich meine Kameraden unterschätzt. Es lief von Anfang an gut, die Teilnahme sowie Bereitschaft sind sehr lobenswert“, sagt der Oberfeuerwehrmann.

Digitalisierung: Feuerwehrfahrzeug genauer unter die Lupe nehmen

Mithilfe der digitalen Schulung könnten die Brandbekämpfern endlich das neue Feuerwehrfahrzeug, das im Oktober 2020 im Gerätehaus Einzug gehalten hat, genauer unter die Lupe nehmen. Denn mit dem Löschfahrzeug gehen neue Funktionalitäten und Aufgaben einher, die erst einmal geübt werden müssen.

Die Dienstabende via Internet sind seit Februar in unregelmäßigen Abständen ausgetragen worden. „Zuerst wöchentlich. Doch die Vorbereitung ist einfach sehr zeitintensiv. Deshalb wollen wir diese Form monatlich weiterlaufen lassen“, erläutert Frommhagen. Ursprünglich hätten die Kameraden mit einer Lockerung der Einschränkungen gerechnet, um endlich wieder einen aktiven Dienstabend gestalten zu können.

Die Pandemie hält jedoch an, so dass auch weiter auf die Ausübung des geliebten Feuerwehrsports verzichtet werden muss. „Mehrere Generationen trainieren seit Jahrzehnten zusammen und klügeln sich immer neue Techniken aus“, so Frommhagen. Doch bis wieder praktische Aktivitäten möglich sind, wollen sich die Polkauer auf die digitale Ausbildung beschränken. „Man muss halt bereit sein, einfach mal neue Wege auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln.“ In einer Zukunft ohne Lockdown könne sich Frommhagen die digitalen Dienstabende für die Theorieausbildung weiter vorstellen.