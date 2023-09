Beide Männer im Rennen um das Bürgermeisteramt in Eichstedt lagen nach dem ersten Wahldurchgang fast gleichauf.

Bürgermeisterwahl in Eichstedt bei Stendal: Schwerin und Templin gehen in die Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Eichstedt bei Stendal geht es in die Verlängerung.

Eichstedt - In Eichstedt gibt es am 8. Oktober eine Stichwahl zwischen den Bürgermeisterkandidaten Karlheinz Schwerin und Matthias Templin, beide wohnhaft in Eichstedt. Der amtierende Bürgermeister Karlheinz Schwerin holte mit 43,3 Prozent die meisten der Stimmen. Jedoch nur knapp. Templin folgt ihm mit 42,68 Prozent. Der dritte Bewerber, Uwe Schulze aus Baben, holte 14,02 Prozent der Stimmen und ist damit aus dem Rennen.

Wahlbeteiligung in Eichstedt bei 70 Prozent

In der Gemeinde Eichstedt gab es 702 Wahlberechtigte, davon gaben 485 ihre Stimme ab. Dies entspricht einer guten Wahlbeteiligung von knapp 70 Prozent. Es gab keinen ungültigen Stimmzettel.

Zwischen Karlheinz Schwerin und Matthias Templin liegen rund 40 Jahre Altersunterschied. In der zurückliegenden Bürgermeisterwahl 2016 war Schwerin der einzige Kandidat. Der Senior steht der Gemeinde Eichstedt seit insgesamt 23 Jahren vor, Templin indes will für den sprichwörtlichen „frischen Wind“ sorgen.

Während also die Wahl um den Posten als VG-Bürgermeister von Arneburg-Goldbeck gestern Abend bereits entschieden wurde, bleibt es in Eichstedt weiter spannend.