OSterburg/NM. - Der CDU-Stadtverband Osterburg hat seine Liste für den Stadtrat der Einheitsgemeinde aufgestellt. Die Christdemokraten gehen mit 17 Frauen und Männer in das Rennen um die 20 Rats-Mandate.

Dabei handelt es sich um Dennis Kathke, Dirk Matz, Ingo Fabisch, Daniel Köhler, Anja Krost, Stefan Zimzik, Florian Skorz, Sven Haucke, Dirk Finke, Michael Bilang, Michael Bahlke, Katharina Matzat, Ralf Ziegler, Lea Bredin, Björn Hagemann, Maren Schierwater und Dennis Hahne. „Wir machen das frischeste Angebot für den neuen Stadtrat“, kündigt Stadtverbandschef Dennis Kathke selbstbewusst an. Neben erfahrenen Lokalpolitikern würden auf der Liste der Christdemokraten viele neue Gesichter kandidieren, „die ganz bestimmt frische Ideen in den Rat einbringen“, begründet Dennis Kathke.

Und neue Ansätze könnten nach Einschätzung des Stadtverbandsvorsitzenden bei vielen Osterburger Themenfeldern gefragt sein. Beispielsweise bei der Instandhaltung und dem Ausbau des Wegenetzes in der Einheitsgemeinde, spricht Kathke marode Straßen und Fußwege sowie fehlende Radverbindungen an. Die Gewerbeflächen seien weiter zu entwickeln und die Lindensporthalle in Osterburg soll zu einer Mehrzweckhalle ausgebaut werden. Einig sind sich die CDU-Kandidaten für den Stadtrat auch darin, „dass die Schwimmhalle auf dem Fuchsbau erhalten bleibt und dass die Investitionsschere zwischen der Kernstadt und den Dörfern nicht noch weiter auseinandergeht“, sagt Dennis Kathke. Ein „Riesen-Thema“ dürfte nach seinen Angaben in der nächsten Wahlperiode auch die kommunale Wärmeplanung werden. „Dabei ist es für uns ganz besonders wichtig, dass Wärme bezahlbar bleibt.“