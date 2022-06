Corona: Wie Osterburger Einzelhändler unter 2G das Weihnachtsgeschäft erleben

Gewöhnlich füllen sich in der Adventszeit die Geschäfte. Aufgrund der Pandemie haben in vielen Läden aber nur noch Genesene oder Geimpfte Zutritt. Wie läuft das Weihnachtsgeschäft unter 2G? Die Volksstimme hat sich bei Osterburger Einzelhändlern umgehört.

Klare Ansage an der Tür zu einem Osterburger Geschäft: Zu vielen Läden haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt.

Osterburg - Genesenennachweis, Impfausweis oder in der Regel der Vermerk im Smartphone: Nur wer sich als Genesener oder Geimpfter ausweisen kann, darf derzeit noch in ausnahmslos allen Osterburger Geschäften stöbern. Macht sich das in den Läden bemerkbar?