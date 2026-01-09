EIL:
Leseraktion Danke für diese schönen Schneemänner aus Seehausen, Kerkuhn, Stendal, Osterburg und Co.
Mit Krone, Eimer oder als 1. FCM-Fan: Volksstimme-Leser der Altmark beweisen sich als kreative Schneemannbauer und schicken uns sogar zwei Schneedamen. Hier die Galerie.
Aktualisiert: 09.01.2026, 13:25
Altmark. - „Zeigt her Eure Schneemänner“ – unter dieser Überschrift hat Volksstimme Sie, liebe Leser, um Bilder von Ihren Kunstwerken in Weiß gebeten und Sie haben mitgemacht. Ein herzliches Dankeschön dafür! Mail für Mail hatten wir in unseren Lokalredaktionen der Altmark mehr zu staunen, denn Sie sind sehr kreativ gewesen.