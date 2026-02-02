Der Jugendbeirat Staßfurt hat seine erste Sitzung und damit den Start der Polit-Saison neu anberaumt. Die Themen des Jahres, sie stehen.

Staßfurt - Der Beginn der ersten Ratsrunde ist für einen Tag später angesetzt, als geplant. Man treffe sich erst am Donnerstag, 5. Februar, zur ersten Sitzung des Jahres, teilt Staßfurts Jugendbeirat mit. „Wir mussten sie um einen Tag verschieben“, heißt es. Die groben Streitpunkte für die Wochen bis zum Stadtrat (Donnerstag, 5. März) indes stehen. Neben dem Haushalt und der Abstimmung mit der Kommunalaufsicht geht es weiterhin um die Kommunale Wärmeplanung. „Ökologisch wie wirtschaftlich“, sagt Ortsbürgermeister Stephan Czuratis.