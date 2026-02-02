Wo bleibt das Schutzgut Mensch? Das fragen sich Heike und Holger Schulz aus Seehausen. Sie kämpfen seit 2014 gegen eine neue 380-kV-Starkstromleitung neben ihrem Haus.

Blick von der Verbindungsstraße nach Falkenberg auf das Haus von Familie Schulz in Seehausen (Altmark). Die 220-kV-Leitung soll durch eine 380-kV-Starkstromleitung ersetzt werden.

Seehausen. - Ein Ordner reicht nicht mehr aus für die ganzen Unterlagen. Heike und Holger Schulz wehren sich seit 2014 gegen den geplanten 380-kV-Ersatzneubau zwischen Perleberg und Stendal West. Mit ihnen ihre Nachbarn, die Familien Borchert und Glöckner. Alle drei haben ihr Wohngrundstück am Ortsausgang von Seehausen, Richtung Schönberg. Dort, wo eine 220-kV-Stromleitung aus den 1950er Jahren die L2 kreuzt. Nah an ihren Grundstücken vorbei. Man arrangierte sich mit dem, was ist, aber nicht mit dem, was kommen soll: eine 380-kV-Leitung auf derselben Trasse.