Was Vorschulkinder der Kita „Wichtelhausen“ aus Kossebau im „Haus der Flüsse“ in Havelberg erleben.

Kossebau/Havelberg. - Was für ein Abenteuer! Nachdem die Mädchen und Jungen der Kita "Wichtelhausen" aus Kossebau kürzlich mit einem Ranger den Wald in ihrer Gegend erforscht hatten, stand nun der Gegenbesuch im „Haus der Flüsse“ in Havelberg an.

Schon von der Überfahrt mit der Fähre Sandau waren die Kinder begeistert. In Havelberg angekommen, begrüßte sie Ranger Peter Müller vom Biosphärenreservat Mittelelbe und zeigte ihnen die Biber im Haus. Wenig später durften die Knirpse in zwei Gruppen selbst auf Biberrallye gehen. Mit digitaler Unterstützung – Tablets. Das war eine völlig neue Erfahrung für die Kinder.

Parcours im Park

Im Park vor dem Haus war ein Parcours aufgebaut. Fragen wie „Wann bin ich wach?“ und „Welches ist das Biberfell?“ sollten beantwortet werden.

Um die Wartezeit auf das Essen zu verkürzen, durchforsteten die Mädchen und Jungen die Ausstellung im „Haus der Flüsse“ und erfuhren viel Interessantes über Wasservögel, Flussauen und den Tieren, die dort heimisch sind.

Ganz hungrig von den neuen Eindrücken kam das Mittagessen des Fördervereins der Kita gerade recht – Pommes und Nuggets. Der Verein hatte auch die Fahrt- und Fährkosten übernommen.

Spaß auf der Wasserstrecke

Wie gut, dass an diesem Tag die Sonne schien. So konnten sich die Kinder noch in der Matsch- und Wasserstrecke des Hauses austoben und das kühle Nass genießen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband chauffierte die zwei Gruppen an dem Tag hin und zurück. „Ein wichtiger Kooperationspartner von uns“, betonte Kita-Mitarbeiterin Nicole Bittner. „Es war ein rundum gelungener Tag. Wir danken allen, die uns diesen Tag ermöglicht haben.“

Am kommenden Donnerstag steht für die Kinder ein neues Abenteuer auf dem Programm. Ein Hochbeet soll nach „Wichtelhausen“ kommen und bepflanzt werden. „Die Mitarbeiter von Edeka bringen alles mit. Von Erde bis Gießkannen“, erzählte Bittner. „Das freut uns besonders, denn eins von unseren zwei Beeten ist kaputt.“