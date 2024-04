Osterburg/ama. - Es kommt Bewegung in den Bahnhof in Osterburg. Am Dienstag nahmen Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Reparatur des Fahrstuhls auf Gleis 1 in Angriff. Nachdem die Fahrstühle auf beiden Bahngleisen seit der Beschädigung in der Silvesternacht außer Betrieb waren, ist nun der erste Schritt getan.

Aus der Reparatur des Aufzugs auf dem Nachbargleis wird bis zum 25. Stadt- und Spargelfest vom 10. bis 12. Mai 2024, allerdings nichts. Wie Pressesprecher Jörg Bönisch auf Volksstimme-Nachfrage mitteilt, sind die Schäden an dem Aufzug für Gleis 2/3 so erheblich, „dass wir die ganze Kabine tauschen müssen“. Die benötigten Ersatzteile werden jedoch nicht mehr produziert. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind auf der Suche nach einem Dienstleister, der die fehlenden Teile anfertigen kann.

Der Aufzug am Bahnsteig 1 wird voraussichtlich zum Spargelfest in Osterburg wieder laufen. Das große Stadtfest wird vom 10. bis 12. Mai ausgetragen. Wann der Schaden am Aufzug 2/3 behoben sein wird, ist noch nicht absehbar.