OSTERBURG. - Nach fünf Jahren Pause öffnet die Lebenshilfe Osterburg zum Start in die Adventszeit wieder ihre Pforten. Am Sonnabend, 25. November 2023, von 12 bis 18 Uhr geht es auf dem Gelände an der Düsedauer Straße rund. In den Werkstätten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

„Für mich ist es die erste Veranstaltung in dieser Größenordnung“, erklärt Geschäftsführerin Sarah Maaß. „Davor habe ich wirklich Respekt.“ 1500 Gäste kamen in den Vorjahren. „Wir rechnen mindestens mit derselben Resonanz“, verriet Hausmeister René Schönemann.

Thomas Minnich von der Lebenshilfe Osterburg präsentiert einen Schneemann. Foto: Astrid Mathis

In den Werkstätten entstehen derweil Lichthäuser, Keramik- und Holzarbeiten. Die Werkstattleiter Uwe Brett (Holz) und Werkstattleiter Joachim Piotraschke (Keramik) stecken mit ihren Teams in den Vorbereitungen auf den Weihnachtsbasar. Die beliebten Lichthäuser gibt es dann in vielen neuen Varianten. Neu dabei ist ein Schneemann, den Thomas Minnich präsentiert. Mal mit Augenzwinkern, mal ohne. Aber immer mit Hut.

Mit 11 Buden draußen und sechs Ständen im Gebäude können die Gäste über einen „schnuckeligen Weihnachtsmarkt“ schlendern, der sogar Einblick in eine Schmiede gibt. Nicht nur die 70 Mitarbeiter freuen sich auf das Aufleben der Tradition, auch die Betreuten können kaum erwarten, dass es losgeht. Neu sind diesmal Wertmarken am Einlass.

Kulinarische Köstlichkeiten wie Quarkbällchen und Schokoäpfel, Schwein am Spieß und Grünkohl mit Knacker sollen die Besucher genauso anlocken wie das Programm: Um 14 Uhr startet die Kita „Waldzwerge“ aus Flessau mit ihrem Auftritt. Gia Krüger zeigt um 15 Uhr ihr Können auf der Geige. Gegen 16.30 Uhr tritt Jakob Lessing mit seiner Feuershow auf. Allen kleinen Gästen sei versichert: Der Weihnachtsmann ist wieder den ganzen Tag dabei.