Norma neu in Osterburg: Pünktlich um 7 Uhr öffnet der Markt am Montag, 21. Oktober 2024, und erfüllt einen langersehnten Wunsch. Der alte Markt ist dicht.

Was Kunden im neuen Norma-Markt an der B189 im Kreis Stendal erwartet

Der alte Norma-Markt an der B189 in Osterburg im Kreis Stendal ist Geschichte. Wenige Kilometer Richtung Norden öffnet ein nigelnagelneuer Markt und einigen Extras.

Osterburg. - Die ein Tür schließt, die neue öffnet sich - bei Norma im Norden von Sachsen-Anhalt. Am Montag, 21. Oktober, werden in Osterburg im Landkreis Stendal zur Neueröffnung um 7 Uhr die Kunden in einem neuen modernen Marktneubau herzlich ebegrüßt.