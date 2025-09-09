Mit Agri-Photovoltaik soll auf dem Acker gleichzeitig Strom und Getreide produziert werden. Dieses Foto zeigt ein mit Sorghum (Mohrenhirse) bestelltes Versuchsfeld der Hochschule Anhalt in Bernburg-Strenzfeld. Auf dem Feld befindet sich seit Oktober 2023 eine „Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage“ (Agri-PV) im Versuchsstadium.

Symbolfoto: Hochschule Anhalt