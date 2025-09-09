Erneuerbare Energien im Landkreis Stendal Drei Landwirte wollen Agri-Photovoltaik auf 108 Hektar Ackerland in der Wische haben
Ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen möchte in der Gemeinde Iden Strom und landwirtschaftliche Erträge vom Acker holen. Donnerstag wird das Projekt vorgestellt.
09.09.2025, 16:58
Busch. - Der Gemeinderat Iden befasst sich am Donnerstag, 11. September 2025, mit den Plänen für eine „Agri-Photovoltaik-Anlage Busch/Sandauerholz“. Drei ortsansässige Landwirte haben hierfür einen Investor aus dem Raum Gütersloh an der Hand.