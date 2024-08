Osterburg/Krevese. - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In der ganzen Altmark werden in den kommenden zwei Monaten Kulturorte erleuchtet. Kulturelle Höhepunkte gibt es in Krevese und Osterburg im Doppelpack: das Lichtblütenfestival und das Kiezfest.

Wenn das Benediktiner-Nonnenkloster in Arendsee am Freitag in magischem Licht erstrahlt, ist das Lichtblütenfestival eröffnet. Für die Neuauflage nach der Premiere 2022 wünscht Schirmherr Rainer Robra als Kultusminister des Sachsen-Anhalts den Organisatoren wieder maximale Erfolge. Schließlich hat das Land mit einer Finanzspritze dafür gesorgt, dass an 20 Orten in der Region Kulturorte erleuchtet und damit von der Öffentlichkeit gesehen und vielleicht sogar wiederentdeckt werden. Dörfer, Kirchen, Gutshäuser und Ruinen werden in ein Farbenmeer getaucht.

Lesen Sie auch:Lichtblütenfestival nun auch in Jerichow

In Havelberg wird am 31. August sogar mit dem Jugendzentrum eine Lichtinstallation für den Bootskorso präsentiert.

Lesen Sie auch:Havelberg ist beim Lichtblütenfestival der Altmark mit dabei

Schon am Freitag, 6. September, rückt der Gutshof in Krevese mit Klosterkirche, Herrenhaus, Spielscheune und Dorfwohnzimmer in den Mittelpunkt. Dieses Mal steht allerdings nicht wie letztes Jahr die „gute Stube“ im Fokus, sondern der Gutspark.

Energie zurückgeben

„Normalerweise nehmen wir gerne die Energie alter Bäume auf und schwärmen von der magischen Atmosphäre“, beschreibt Initiator Ralf Engelkamp. „Aber unsere Bäume kämpfen ums Überleben. Wir haben hier fünf Hektar Land, die wir in die Zukunft bringen wollen, und deshalb wollen wir den jahrhundertealten Bäumen Energie zurückgeben.“ Licht, Kostüme und magische Momente sollen beim Perspektivwechsel helfen und Gäste mit LED-Bändern, Taschenlampen und Kostümen zu Energiegebern werden. Bei Musik und Wein klingt der Abend im Dorfwohnzimmer aus.

Lesen Sie auch: Von Krevese bis Gardelegen: Ein Aufleuchten der Kulturszene der Altmark

Der Landhof Neulingen trumpft am Sonntag, 15. September, mit über 30 Akrobaten und Akrobatinnen des Showteams „Reverse“ aus Berlin auf. „Navi – Reise nach Pandora“ ist auf dem 150 Jahre alten denkmalgeschützten Vierseitenhof schon ab 13 Uhr zu erleben. Hier ist blaue Kleidung angesagt.Bevor das Kulturkiez in Osterburg Teil des Lichtblütenfestivals wird, steigt dort am Großen Markt am Sonnabend, 21. September, das Kiezfest. Der Startschuss fällt mit einem Kinderflohmarkt um 14 Uhr. Interessierte Kinder melden sich am besten unter der Telefonnummer 0162/7485479 bei Ralf Engelkamp oder per E-Mail über mmh-osterburg@t-online.de an.

Lesen Sie auch: Wie es nach der Premiere mit dem Kiezfest in Osterburg bei Stendal weitergeht

Beim Kickern, Tischtennisspielen, Seilhüpfen, mit einer Schnitzeljagd und Schachspielen können sich die jüngeren Gäste die Zeit vertreiben. An die Fans des Sonnenuntergangs ist auch gedacht. Die Turmbesteigung der St.-Nicolaikirche startet um 18.30 Uhr. David Riep aus Rochau legt ab 19 Uhr mit einer Disco und Musik der 70er bis 90er los.

Am Freitag, 11. Oktober, lädt das Kulturkiez als Intro der 25. Osterburger Literaturtage und der Landesliteraturtage in die Biesestadt ein. Damit ist das Lichtblütenfestival der Auftakt für die Literaturtage, die am Montag, 14. Oktober, eröffnet werden. „Worte mit Licht geschrieben“ lautet der Titel des Programms. Kulturfreunde können sich an Kleinkunst, Musik und Kulinarischem laben. Die Lichtinstallationen sind im Bibliotheksinnenhof geplant. Doch das Kulturprogramm beginnt schon um 17 Uhr. Ein Feuerwerk läutet zu später Abendstunde den Abschluss des Festes ein.

Lesen Sie auch: Osterburg liest mit Magdeburg

Wer davon nicht genug kriegen kann, merkt sich den 27. Oktober vor. Vor dem Feuerwerk warten auf dem Burgberg, in der Kirche und am „Anker“ an der Elbe in Arneburg Feuershow, Lichtillumination, Lichtakrobatik, Filmvorführung und Live-Band auf die Besucher. In der St.-Nikolauskirche in Beuster findet am 2. November mit Schwarzlicht und Kleinkunst das Finale des Lichtblütenfestivals statt.