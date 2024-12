Das Unternehmen „Die Feldküche Wittenberge“ muss seinen Stammplatz an der B189-Kreuzung wegen des A14-Baus verlassen und macht eine Tugend aus dieser Not.

Feldküche Wittenberge investiert mehr als 2 Millionen Euro in neuen Standort nahe A14

Wittenberge. - Wenn schon, denn schon, sagt sich Familie Opitz. Wenn die Inhaber des Unternehmens „Die Feldküche Wittenberge“ wegen des A14-Baus ihren angestammten Stellplatz an der B189-Kreuzung verlassen müssen, wollen sie aus dieser Not gleich eine Tugend machen. Und was für eine.