Wann es das zuletzt gab, kann kaum ein Osterburger noch erinnern: Erstmals seit vielen Jahrzehnten schmückt ein Maibaum den Markt. Am Abend gibt es dazu ein Fest mit Tanz.

Mario Wellner von der Musikmarkthalle am Großen Markt in Osterburg hat den Maibaum organisiert.

Osterburg. - Zum ersten Mal seit vielen Jahren schmückt wieder ein Maibaum den Großen Markt in Osterburg. Organisiert haben das die Akteure von der Musikmarkthalle, die am Abend des 30. April zu einem Maifest in die Innenstadt geladen haben. „Dazu gehört auch ein Maibaum, dachten wir uns“, sagt Mario Wellner vom Veranstaltungsteam.

Am Freitagvormittag stellten die Organisatoren den Maibaum selbst auf. Tatkräftige Unterstützung gab es von den Osterburger Orts- und Einheitsgemeindebürgermeistern sowie verbal von den Kindern der Stadt. Mit „Hauruck“-Rufen halfen die Kleinen dabei, den schweren Brauchtumsbaum in die Höhe zu hieven.

Zu dem seit Jahrzehnten einmaligen Ereignis kamen Gruppen aus allen sieben Kitas der Stadt. Die Kinder hatten gemeinsam mit ihren Erziehern zuvor den Schmuck und die Schleifen für den Kranz und die Maibüsche gebastelt.

Osterburgs Maibaum ist ein geschenkter Fahnenmast

Der Tradition entsprechend zieren außerdem die Logos von Osterburger Handwerksbetrieben den Baum- der übrigens gar kein echter Baum ist. „Das ist ein alter Fahnenmast, den wir geschenkt bekommen haben“, sagt Mario Wellner. Die silberne Stange wurde weiß angepinselt und mit einem Band dekoriert.