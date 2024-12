Die in Osterburg geplante Christmas-Party in der Musikmarkthalle ist abgesagt worden. Aus ernstem Grund.

Osterburg. - Nein, da waren sich alle einig. Nach so einer schrecklichen Tat möchten die Macher der Musikmarkthalle in Osterburg nicht zum Feiern einladen, sondern zum Gedenken. Aus Solidarität mit den Betroffenen sagten sie dem DJ ab und öffneten in angemessenem, reduzierten Rahmen die Türen der Alten Schmiede am Vorabend des 4. Advents.

„Der Bruder von Sandra Hausmann wohnt in Magdeburg und auch der Sohn von Familie Wellner“, erzählt Ralf Engelkamp. „Unter den fünf Todesopfern ist außerdem ein Freund. Wir wollen ein Zeichen setzen.“ Als am Morgen inzwischen von fünf Todesopfern und 200 Verletzten die Rede war, stand außer Frage, dass sie handeln würden. Viele Telefonate und neue Flyer folgten.

Es ist das große Thema an diesem Abend. Viele kennen Verletzte persönlich, die aus Osterburg in die Landeshauptstadt reisten, um einen gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt zu genießen. Einige sind kurz vor dem Anschlag abgereist, wieder andere haben sich gegen den Bummel entschieden und sind erleichtert, dem Anschlag so entkommen zu sein. Überall Bestürzung und Betroffenheit.

Auf den Flyern in der Alten Schmiede ist zu lesen: „Ihr Lieben, mit bewegtem Blick auf die Magdeburger Ereignisse haben wir uns dazu entschieden, die heutige Christmas-Party abzusagen. Wir lehnen jegliche Form von Gewalt, Extremismus und Diskriminierung ab. Dafür stehen wir, trauern um die Opfer und fühlen mit den Angehörigen.“