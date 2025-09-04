Auf der Straße zwischen Flessau und Natterheide ist ein Lkw von der Straße abgekommen.

Osterburg/Flessau/NM. - Auf der Landstraße zwischen Flessau und Natterheide ist am Mittwochvormittag ein Lkw mit Schüttgutauflieger verunglückt.

Das Fahrzeug kam von der Straße ab und blieb neben der Fahrbahn auf der Seite liegen. „Kurz darauf, gegen 10.30 Uhr, wurden die Feuerwehren Osterburg und Flessau mit dem Stichwort ‚Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person‘ durch die Leitstelle Altmark alarmiert“, berichtet der Osterburger Stadtwehrleiter Sven Engel. Vor Ort habe sich bestätigt, dass der leichtverletzte Fahrer das Führerhaus nicht mehr selbstständig verlassen konnte.

Einsatzkräfte der Feuerwehren befreiten den Mann, anschließend nahmen die Kameraden noch aus dem Lkw auslaufende Flüssigkeiten auf. Gegen 11.30 Uhr war der Einsatz beendet. Zur gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall zwischen Erxleben und Polkau. Dort war der Anhänger eines Traktorgespannes umgekippt. „Auch hier musste die Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe binden“, berichtet Stadtwehrleiter Sven Engel. An der Unglücksstelle waren Mitglieder der Feuerwehr Erxleben und der Leitungsdienst der Feuerwehr Osterburg im Einsatz.