Heidrun Kintra aus Drüsedau in der Altmark gibt nach fast 30 Jahren ihr Geschäft als Selbstvermarkterin von Milch- und Fleischprodukten auf. Viele Kunden sind untröstlich.

Frau Kintra hört auf - Käse und Wurst von Bäuerin aus Drüsedau nur noch bis Jahresende

Heidrun Kintra in der Käserei auf ihrem Vierseitenhof in Drüsedau bei Seehausen im Landkreis Stendal, in der sie oft bis Mitternacht arbeitete und dabei Hörspielen lauschte. Noch macht sie Käse, aber zum Jahresende 2025 ist Schluss.

Drüsedau. - Bis nach Mitternacht in der Käserei, dann vier, fünf Stunden Schlaf und wieder aufstehen, weil die Kühe gemolken werden müssen. Das Leben von Heidrun Kintra aus Drüsedau bei Seehausen ist ein hartes Arbeitsleben im Takt der Tiere. Ein selbst gewähltes tägliches Schuften, das die 62-Jährige trotzdem so liebt. Deshalb fällt ihr die „wichtige Mitteilung“ auf rotem Zettel nun auch so schwer.