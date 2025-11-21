Letzter Markttag Frau Kintra hört auf - Käse und Wurst von Bäuerin aus Drüsedau nur noch bis Jahresende
Heidrun Kintra aus Drüsedau in der Altmark gibt nach fast 30 Jahren ihr Geschäft als Selbstvermarkterin von Milch- und Fleischprodukten auf. Viele Kunden sind untröstlich.
Aktualisiert: 21.11.2025, 10:59
Drüsedau. - Bis nach Mitternacht in der Käserei, dann vier, fünf Stunden Schlaf und wieder aufstehen, weil die Kühe gemolken werden müssen. Das Leben von Heidrun Kintra aus Drüsedau bei Seehausen ist ein hartes Arbeitsleben im Takt der Tiere. Ein selbst gewähltes tägliches Schuften, das die 62-Jährige trotzdem so liebt. Deshalb fällt ihr die „wichtige Mitteilung“ auf rotem Zettel nun auch so schwer.