In Salzwedel steht das traditionelle Krippenspiel vor dem Aus. Die Gemeinde sucht dringend eine neue Leitung – sonst muss die Aufführung abgesagt werden.

Von Elisa Schulz 21.11.2025, 10:29
Das Krippenspiel in Salzwedel könnte in diesem Jahr ausfallen.
Das Krippenspiel in Salzwedel könnte in diesem Jahr ausfallen. Foto: Frank Gehrmann

Salzwedel. - In Salzwedels Kirchengemeinden drohen in diesem Jahr liebgewonnene Traditionen auszufallen: das Krippenspiel und die Kinderchristvesper zu Weihnachten. Gemeindepädagogin Holle Huygen, die sonst die Proben leitete, kann diese Aufgabe nicht übernehmen: „Ich bin im Dezember verhindert. Deshalb steht es in diesem Jahr auf der Kippe.“