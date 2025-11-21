In Salzwedel steht das traditionelle Krippenspiel vor dem Aus. Die Gemeinde sucht dringend eine neue Leitung – sonst muss die Aufführung abgesagt werden.

Das Krippenspiel in Salzwedel könnte in diesem Jahr ausfallen.

Salzwedel. - In Salzwedels Kirchengemeinden drohen in diesem Jahr liebgewonnene Traditionen auszufallen: das Krippenspiel und die Kinderchristvesper zu Weihnachten. Gemeindepädagogin Holle Huygen, die sonst die Proben leitete, kann diese Aufgabe nicht übernehmen: „Ich bin im Dezember verhindert. Deshalb steht es in diesem Jahr auf der Kippe.“