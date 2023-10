Die Tribute-Show „Forever Queen“ im Kreis Stendal hat Begeisterungsstürme ausgelöst. In der Wischelandhalle in Seehausen singen Fans bekannte Lieder textsicher mit.

Eine Homage an Queen ist unumstitten das Konzert im Kreis Stendal in der Wischelandhalle in Seehausen gewesen. Sänger Francesco Montori verkörpert Queen-Frontmann Freddie Mercury: Gesang, Kleidung und Mimik nahezu authentisch.

Seehausen - Mit ihrer Musik haben die britischen Kultrocker von „Queen“ einst die Stadien der Welt gefüllt. Heute füllt ihre Musik immer noch Hallen, wie im Kreis Stendal die Wischelandhalle in Seehausen.

Unvergessen sind die Auftritte um Frontmann Freddie Mercury und seinen Bandkollegen Brian May, Roger Taylor und John Deacon. Obwohl Freddie Mercury im Jahr 1991 verstarb, hat Queen noch heute eine große Fangemeinde und genießt in der Musikwelt einen absoluten Kultstatus.

Fabrizio Palermo am Bass und Francesco Montor rocken die Bühne in Seehausen. Foto: Stephan Metzker

Die italienischen Künstler von „Queen Alive“ zollen dem einstigen Wirken der legendären Musiker tribut und touren seit Oktober mit ihrer Hommage „Forever Queen“ quer durch Deutschland.

Stimmgewaltig die französisch-kanadische Sopranistin Sylvie Gallant. Foto: Stephan Metzker

Am Freitagabend machten sie Station in Norden von Sachsen-Anhalt Station in der gut besuchten Seehäuser Wischelandhalle. Francesco Montori, der Band-Leader von Queen Alive, verkörperte Frontmann Freddie Mercury mit Kleidung, Gesang und Mimiken nahe zu authentisch.

Das Publikum in der Wischelandhalle hat es nicht lang auf den Sitzen gehalten. Foto: Stephan Metzker

Musikalisch unterstützt wurde der Sänger von Tiziano Giampieri (Gitarre), Fabrizio Palermo (Bass) und Simone Fortuna am Schlagzeug. Bei den präsentierten Kulthits, wie „Radio Gaga“, „I Want It All“, „We Are The Champions“ oder „We Will Rock You“ hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen, sie sangen mit, tanzten und klatschten. Im Hintergrund wurden immer wieder Videosequenzen eingeblendet, die Queen beispielsweise bei ihrem legendären Auftritt während des Benefizkonzertes „Live Aid“ im Londoner Wembley-Stadion vor rund 75 000 Zuschauern zeigte.

Die Künstler geben nach der Show bereitwillig Autogramme. Foto: Stephan Metzker

Das Rockkonzert von „Forever Queen“ in der Wischelandhalle war ein musikalischer Streifzug durch die verschiedenen Alben der Queen-Geschichte, von 1970 bis 1991. Ein besonderes Highlight waren dabei zwei Duette mit Francesco Montori und der französisch-kanadischen Sopranistin Sylvie Gallant. Ihr stimmgewaltiger Gesang sorgte für Gänsehautmomente beim Publikum. „Forever Queen“ verließ die Bühne nicht ohne Zugabe und gab am Ende der Show bereitwillig Autogramme. Zudem standen alle Künstler den Fans für gemeinsame Fotos zur Verfügung.

„Es war absolut grandios“, sagte Sandra Gutmann aus Osterburg und ergänzte: „Forever Queen erinnert täuschend echt an das Original und verlieh ihrer Show trotzdem eine ganz eigene, persönliche Note. Ich hab’s wirklich genossen.“