Das 18-jährige Gesangstalent aus dem Landkreis Stendal tritt in Folge zwei von „The Voice of Germany“ auf.

Fritz Speck (Mitte) mit seiner Band "Carpenter & Bacon". Der 18-Jährige aus Osterburg im Landkreis Stendal tritt bei The Voice of Germany auf.

Osterburg - Fritz Speck aus Osterburg im Landkreis Stendal ist Kandidat bei „The Voice of Germany“. Am Freitagabend, 22. September, ist sein großer Auftritt bei den Blind Auditions der Sat.1-Show. Wer ist der 18-Jährige und was hat ihn zu „The Voice of Germany“ gebracht?