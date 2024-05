Attacken mit Pfefferspray und Bierflasche in einem Ort Verbandsgemeinde Beetzedorf-Diesdorf sind vor Gericht verhandelt worden.

Salzwedel. - Dass ein zunächst friedlicher Abend am Osterfeuer ganz schön schmerzhaft ausgehen kann, mussten einige Männer aus der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf im April vergangenen Jahres erfahren. Sie sahen sich am Ende Polizisten gegenüber, die ihre Aussagen aufnahmen. Zwei standen letztendlich vor Gericht. Gefährliche Körperverletzung lautete für beide der Tatvorwurf, in zwei getrennten Verfahren.