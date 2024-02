Frühblüher Frühling im Tunnel - Gärtnerei im Kreis Stendal hegt Stiefmütterchen für Ostern schon viele Monate

In Kürze bekommen die Frühblüher ihren Auftritt. In der Gärtnerei Westphal in Seehausen (Altmark) werden sie schon monatelang gehegt. Gar nicht so ohne in Zeiten des Klimawandels.