Straßenbau im Landkreis Stendal Acht Monate Vollsperrung - letzter Abschnitt der L2 zwischen Wendemark und Werben wird saniert
Das Land Sachsen-Anhalt beginnt im April mit der lange ersehnten Sanierung der L2-Holperpiste zwischen Wendemark und Werben. Dafür werden etliche Bäume gefällt.
Aktualisiert: 26.11.2025, 18:51
Werben/Wendemark. - Anwohner der Wische müssen ab April mit einer erheblichen Verkehrseinschränkung leben. Die Landesstraßenbaubehörde beginnt mit der lange ersehnten Sanierung der L2 zwischen Wendemark und Werben, dem letzten sehr holprigen Abschnitt dieser Landesstraße. Das sind nicht zuletzt gute Nachrichten für Anlieger, bei denen die Gläser im Schrank klirren, wenn täglich die vielen Lkw vorbeifahren.