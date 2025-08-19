Drei Millionen Euro fehlen Geld für Sanierung von Osterburgs Sporthalle gestrichen: Wie es jetzt weitergeht

Der Kreis Stendal darf nicht in die Sanierung der Sportstätte an der Sekundarschule in Osterburg investieren. Nun steht die Zukunft der Halle infrage. Derzeit ist sie gesperrt.