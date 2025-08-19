weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
Drei Millionen Euro fehlen Geld für Sanierung von Osterburgs Sporthalle gestrichen: Wie es jetzt weitergeht

Der Kreis Stendal darf nicht in die Sanierung der Sportstätte an der Sekundarschule in Osterburg investieren. Nun steht die Zukunft der Halle infrage. Derzeit ist sie gesperrt.

Von Victoria Barnackund Andreas König 19.08.2025, 18:06
Hat ihre Blütezeit längst hinter sich: Die Sporthalle an der Sekundarschule in Osterburg muss dringend saniert werden. Derzeit ist sie geschlossen.
Hat ihre Blütezeit längst hinter sich: Die Sporthalle an der Sekundarschule in Osterburg muss dringend saniert werden. Derzeit ist sie geschlossen. Foto: Victoria Barnack

Stendal/Osterburg. - Drei Millionen Euro. Diese Summe streicht das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt dem Landkreis Stendal für den Haushalt. Das Geld sollte der Sekundarschul-Sporthalle in Osterburg zugutekommen, die momentan wegen dringender Reparaturarbeiten gesperrt ist.