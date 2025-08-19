Drei Millionen Euro fehlen Geld für Sanierung von Osterburgs Sporthalle gestrichen: Wie es jetzt weitergeht
Der Kreis Stendal darf nicht in die Sanierung der Sportstätte an der Sekundarschule in Osterburg investieren. Nun steht die Zukunft der Halle infrage. Derzeit ist sie gesperrt.
Stendal/Osterburg. - Drei Millionen Euro. Diese Summe streicht das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt dem Landkreis Stendal für den Haushalt. Das Geld sollte der Sekundarschul-Sporthalle in Osterburg zugutekommen, die momentan wegen dringender Reparaturarbeiten gesperrt ist.