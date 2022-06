Gerätehaus in Rossau: Wie das Osterburger Rathaus auf ein neues Förderprogramm des Landes reagiert

Das Land will im ländlichen Raum den Bau von Feuerwehrstützpunkten fördern. Von dem neuen Programm könnte womöglich auch die Einheitsgemeinde Osterburg profitieren.

Auf dem Grundstück einer längst abgerissenen Gaststätte in Groß Rossau soll das Gerätehaus seinen Standort haben. Nicht weit entfernt befindet sich das Dorfgemeinschaftshaus, das von den Brandbekämpfern für Versammlungen genutzt werden soll.

Osterburg/Rossau - Mit 11,5 Millionen Euro aus EU-Mitteln will das Land in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts den Bau von Feuerwehrgerätehäusern unterstützen. Das hat Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) angekündigt. Osterburg liebäugelt mit Blick auf den Neubau eines Feuerwehrstützpunktes in Rossau mit dem Programm. Stellt die Einheitsgemeinde einen Förderantrag?