  4. Partywochenende geplant: Gerüchte um Burgfolkfestival in Arneburg aus der Welt geschafft

Was die Stendaler Band Tick2Loud mit der Zukunft des Burgfolkfestivals in Arneburg zu tun hat.

Von Mike Kahnert 28.08.2025, 15:51
Für die Stendaler Band Tick2Loud steht 2026 ein besonderes Jahr an.
Für die Stendaler Band Tick2Loud steht 2026 ein besonderes Jahr an. Foto: Mike Kahnert

Arneburg. - Die Gerüchteküche in Arneburg brodelt. Auf der Stadtratssitzung am Dienstag, 26. August, ist die Zukunft des Burgfolkfestivals besprochen worden. Denn auf den Straßen erzählt man sich, dass Stadt und Stadträte das Fest von Anker-Betreiber Max Heckel angeblich nicht mehr wollen. Eine wichtige Rolle spielt die Stendaler Band Tick2Loud.