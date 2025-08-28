Was die Stendaler Band Tick2Loud mit der Zukunft des Burgfolkfestivals in Arneburg zu tun hat.

Gerüchte um Burgfolkfestival in Arneburg aus der Welt geschafft

Für die Stendaler Band Tick2Loud steht 2026 ein besonderes Jahr an.

Arneburg. - Die Gerüchteküche in Arneburg brodelt. Auf der Stadtratssitzung am Dienstag, 26. August, ist die Zukunft des Burgfolkfestivals besprochen worden. Denn auf den Straßen erzählt man sich, dass Stadt und Stadträte das Fest von Anker-Betreiber Max Heckel angeblich nicht mehr wollen. Eine wichtige Rolle spielt die Stendaler Band Tick2Loud.