Am 7. September wählt Wolmirstedt einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Für die zahlreichen Briefwähler öffnet das Rathaus nun zusätzlich.

Wolmirstedt. - Gut eine Woche vor der Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt verschickt die Stadtverwaltung keine Briefwahlunterlagen mehr. Aufgrund der langen Postlaufzeiten ist die Gefahr zu groß, dass die Wahlunterlagen zu spät beim Wähler ankommen. Dafür gibt es nun Sonderöffnungszeiten.