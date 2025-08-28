weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt: Sonderöffnungszeiten für Briefwähler im Rathaus Wolmirstedt

Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt Sonderöffnungszeiten für Briefwähler im Rathaus Wolmirstedt

Am 7. September wählt Wolmirstedt einen neuen Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Für die zahlreichen Briefwähler öffnet das Rathaus nun zusätzlich.

Von Gudrun Billowie 28.08.2025, 20:00
Immer mehr Menschen nutzen die Briefwahl.
Immer mehr Menschen nutzen die Briefwahl. Foto: Stadt Wolmirstedt

Wolmirstedt. - Gut eine Woche vor der Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt verschickt die Stadtverwaltung keine Briefwahlunterlagen mehr. Aufgrund der langen Postlaufzeiten ist die Gefahr zu groß, dass die Wahlunterlagen zu spät beim Wähler ankommen. Dafür gibt es nun Sonderöffnungszeiten.