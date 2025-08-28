Sachsen-Anhals oberste Finanzkontrolleure rügen das Dauer-Minus in der Landessportschule in Osterburg. Nun soll die Stadt ihren Zuschuss für das Schwimmbad aufstocken - sonst könnte es sogar geschlossen werden.

Schwimmbad in Osterburg ist zu teuer: Wer zahlt für die Sportler?

Die Schwimmhalle der Landessportschule in Osterburg wird unter anderem als Trainingsort, für Wettkämpfe und Seepferdchenkurse genutzt.

Osterburg. - Die Schwimmhalle an der Landessportschule in Osterburg kostet zu viel Geld. Das bemängelt der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt in seinem Jahresbericht 2024. Darin wirft er der Stadt Osterburg unter anderem vor, zu wenig zum Betrieb des Bads beizusteuern. Während der Bürgermeister den Vorwurf von sich weist, bringt die Kontrollbehörde nun sogar die Schließung der Schwimmhalle ins Spiel.