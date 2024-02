Wie die Verkehrswacht Sachsen-Anhalt Kinder im Radfahren unterrichtet, um die Teenies vor Unfällen zu schützen. Praktische Verkehrserziehung in einer Schule in Osterburg.

Zu spät gebremst: Zum Glück nur auf dem Simulator der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt, die mit ihrem Projekt Verkehrssicherheit zu Gast im Kreis Stendal an der Sekundarschule in Osterburg gewesen ist.

Osterburg. - Radfahren ist im Kreis Stendal kinderleicht. Denkste, sagt Andreas Hintze. Der Mann muss es wissen; er arbeitet seit Jahren im Team der Mobilen Verkehrswacht Sachsen-Anhalt. Das Einmaleins im Straßenverkehr als Radfahrer scheitert bei Kindern und Jugendlichen nicht am Wissen, „sondern oft an der Umsetzung“, fügt er hinzu und beobachtet genau, wie sich die Zehn- bis Zwölfjährigen auf dem Hof der Sekundarschule in Osterburg verhalten.

Die Gründe, warum es wichtig ist, dass er und seine vier Mitstreiter Fahrsicherheitstraining an Schulen im Land anbieten, liegen für die Experten der Landesverkehrswacht Sachsen-Anhalt auf der Hand. Immer wieder gibt es Unfälle mit Beteiligung von Radfahrern mit schlimmen Folgen. Meist sind die Pedalritter die Unterlegenen, wenn es zum Crash mit Fahrzeugen kommt.

Zwei Radfahrer sterben 2022 bei Unfällen im Landkreis Stendal

Im Landkreis Stendal registrierte die Polizei 2022 insgesamt 154 Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Radfahrern. Zwei Menschen wurden dabei getötet, 17 Personen schwer und 102 leicht verletzt. Darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche. Zwar liegen die Zahlen für 2023 zur Veröffentlichung noch nicht vor, doch ist nach Volksstimme-Informationen davon auszugehen, dass sich am Niveau nicht viel ändern wird.

Mehr Praxis sei erforderlich, denn: „Nur wenige Eltern fahren mit ihren Kindern regelmäßig Rad.“ Und sitzen ihre Schützlinge im Auto, werde meistens kein Augenmerk auf das Verhalten im Straßenverkehr gelenkt, sagt Andreas Hintze. „Die Kiddys machen die Augen zu oder spielen mit dem Handy rum.“ Die Folge ist Unsicherheit beim Radfahren selbst, ob in Kurven oder beim Abbiegen, wenn nur eine Hand am Lenker ist. Und Unsicherheit, welche Regeln Radfahrer als Verkehrsteilnehmer einzuhalten haben.

Kinder und Jugendliche sensibilisiert, um Gefahren im Straßenverkehr zu erkennen

Dafür werden die Mädchen und Jungen bei den Stationsübungen der Verkehrswacht am Montag, 26. Februar, in Osterburg sensibilisiert. Das alles geschieht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eher in einer aufgeschlossenen Atmosphäre. So sind die 102 Schüler aus den 5. und 6. Klassen der Karl-Marx-Sekundarschule gewillt, zu lernen und zuzuhören. Auf Zwei- und Dreirädern drehen sie ihre Runde auf dem Parcours, müssen Regeln beachten, Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Andreas Hintze gibt den Kindern ohne Wenn und Aber zu verstehen, welche Folgen Unachtsamkeiten haben können.

Alles richtig gemacht auf dem Parcours: Der Zebrastreifen auf dem Schulhof der Sekundarschule in Osterburg ist frei, der Pedalritter darf weiterfahren. Foto: Regina Urbat

Genauso mahnt er, zur eigenen Sicherheit unbedingt einen Helm zu tragen. Und wer bei einer Verkehrskontrolle keinen Ärger mit der Polizei bekommen möchte, sollte die moderne Ansteckbeleuchtung „auch am Rad montiert haben, wenn es hell ist“. Und den Modebewussten wird empfohlen, bei Einbruch der Dunkelheit aufs Schicksein zu verzichten und lieber eine reflektierende Warnweste überzustreifen. Die Autofahrer werden es zu schätzen wissen, wenn der Radler auf schwarzem Grund schon von weitem leuchtet und nicht plötzlich wie aus dem Nichts vor ihm auftaucht.

Interessante Erfahrungen machen die Schüler mit der VR-Brille. Sie tauchen in eine virtuelle Welt ein und nehmen aus zwei Perspektiven am Verkehrsgeschehen teil. Zum einen aus Sicht eines Radfahrers, zum anderen aus Sicht eines Lkw-Fahrers. So wird den Mädchen und Jungen vorgeführt, welche Gefahren zum Beispiel im sogenannten toten Winkel lauern. Hier ist der Projektleiter der Verkehrswacht, Frank Schmidt, in seinem Element, während am Simulator nebenan Ronny Buck die volle Aufmerksamkeit der Schüler genießt.

Auf dem Fahrrad und – wegen eines Kabeldefekts – ersatzweise auf einem E-Scooter üben die Mädchen und Jungen, Gefahrensituationen zu erkennen und entsprechend schnell zu handeln. Sie flitzen durch ein Wohngebiet auf dem Zweirad, plötzlich stößt ein Auto rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, muss der Radler schnell und kräftig genug bremsen. Vorausschauendes Fahren, mit Fehlern anderer rechnen, wird geübt. Zumal es auf den Straßen, ob in der Stadt oder auf dem Land, „immer chaotischer wird“, sagt Ronny Buck.

Die reine Theorie steht ebenso auf dem Programm. Für einen reibungslosen Ablauf leistet Schulsozialarbeiter Thomas Wolf Unterstützung. Dafür bekommt er ein dickes Lob vom Team der Mobilen Verkehrswacht aus Magdeburg. „Solch tolle Hilfe haben wir nicht überall“, sagt Andreas Hintze.