Stendal/vs. - Das Stadtradeln 2023 ist ausgewertet: Stendal hat in der Gewinnkategorie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern“ unter den Städten vergleichbarer Größe (10.000 bis 49.999 Einwohner) den Titel „Bester Newcomer“ erhalten. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Mitte Dezember wurden die Siegerpreise der Klima-Bündnis-Kampagne in Köln vergeben. Zahlreiche Kitas, Schulen, Unternehmen, ein Museum, die Verwaltung und andere hatten vom 21. August bis 10. September in Stendal in Teams teilgenommen. „Als Kommune haben wir auch zahlreiche Hinweise zur Verbesserung unserer Fahrradinfrastruktur bekommen, die wir natürlich gemeinsam mit allen zuständigen Behörden vor Ort und im Land angehen wollen“, sagte OB Bastian Sieler (parteilos) an.

Für Stendal waren 892 aktive Radelnde in 64 Teams am Start, die zusammen gut 154.163 Kilometer gefahren sind – und damit 25 Tonnen CO2 vermieden haben.