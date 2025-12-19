Eben noch im Klassenraum und dann inmitten einer Glitzer-Installation: Die Schüler des Gymnasiums Osterburg gehen regelrecht gerne ins Kreismuseum.

Glitzer im Kunstunterricht - wie Schule und Museum in Osterburg zusammenarbeiten

Glitzer im Kunstunterricht: Die Klasse 6a des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Osterburg (Altmark) freut sich jedes Mal, wenn es wieder ins Kreismuseum geht.

Osterburg. - Jeder schnappt sich eine Decke, Stifte noch dazu und die Kopie von einer Stadtansicht Osterburgs. Adäquat zu den Kunstarbeiten von Fabian Freese in der aktuellen Sonderausstellung des Kreismuseums Osterburg sollen die Schüler der Klasse 6a des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums Linien, Formen und Farben auf die Stadtsilhouette bringen, sich also künstlerisch mit ihr auseinandersetzen.