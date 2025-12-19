weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Heftige Diskussion um Zuschüsse: Jugendarbeit trotz knapper Kasse: „Es reicht mir hier. Es geht um unsere Zukunft“

Jugendarbeit trotz knapper Kasse: „Es reicht mir hier. Es geht um unsere Zukunft"

Menschliche Kontakte statt Handy und soziale Ängste - das will der Altmarkkreis Salzwedel fördern. Doch das Geld ist knapp. Das sorgte für eine Diskussion im Jugendhilfeausschuss.

Von Stefanie Herrmann 19.12.2025, 17:11
Für den Jugendclub Corner in Klötze soll ein Ersatz angeboten werden - in Form einer mobilen Jugendarbeit unter Regie der EFA
Für den Jugendclub Corner in Klötze soll ein Ersatz angeboten werden - in Form einer mobilen Jugendarbeit unter Regie der EFA Foto: Markus Schulze

Gardelegen. - Mobile Jugendarbeit soll künftig in Klötze durch die Evangelische Familienbildungsstätte (EFA) angeboten werden – finanziert mit Geldern des Altmarkkreises Salzwedel. Während die Pläne, die EFA-Leiterin Antje Kampe vorstellte, inhaltlich auf eine breite Zustimmung stießen, wurde aber auch diskutiert, ob sich der Kreis in Anbetracht der Finanzlage solche Ausgaben noch leisten kann.