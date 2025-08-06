weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gnadenhof rettet Tiere in Osterburg – Liebevolle Pflege für Hund, Katze und Co.

Neues Zuhause für Hund, Katze und Co. Gnadenhof für Tiere im Kreis Stendal: Eine Familie rettet die, die keiner will

Auf ihrem Gnadenhof bei Osterburg in Sachsen-Anhalt kümmert sich Sandra Moritz um verletzte und ausgesetzte Tiere. Nicht alle Geschichten enden gut, aber viele Tier-Leben fangen hier erst richtig an.

Von Victoria Barnack Aktualisiert: 07.08.2025, 16:51
Der Gnadenhof von Familie Moritz bei Osterburg in Sachsen-Anhalt bekommt tatkräftige Unterstützung von Freiwilligen. Alexandra Haack, Marc Fengler und die Kinder Paul, Mads und Amely packen regelmäßig mit an, um Tieren zu helfen. Foto: Victoria Barnack

Osterburg. - Pferde, Ziegen, Hunde, Katzen, Kaninchen: Bei Sandra Moritz und ihrer Familie bekommen Vierbeiner eine zweite Chance und ein Zuhause, in dem sie geliebt werden. Die 34-Jährige hat ihr Grundstück bei Osterburg zu einem Gnadenhof gemacht. Beim Besuch der Volksstimme verrät sie auch, warum ihr Traum nicht nur schöne Seiten hat.