Neues Zuhause für Hund, Katze und Co. Gnadenhof für Tiere im Kreis Stendal: Eine Familie rettet die, die keiner will
Auf ihrem Gnadenhof bei Osterburg in Sachsen-Anhalt kümmert sich Sandra Moritz um verletzte und ausgesetzte Tiere. Nicht alle Geschichten enden gut, aber viele Tier-Leben fangen hier erst richtig an.
Aktualisiert: 07.08.2025, 16:51
Osterburg. - Pferde, Ziegen, Hunde, Katzen, Kaninchen: Bei Sandra Moritz und ihrer Familie bekommen Vierbeiner eine zweite Chance und ein Zuhause, in dem sie geliebt werden. Die 34-Jährige hat ihr Grundstück bei Osterburg zu einem Gnadenhof gemacht. Beim Besuch der Volksstimme verrät sie auch, warum ihr Traum nicht nur schöne Seiten hat.