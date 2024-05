Das Lokal „Zum Griechen“ an der Gartenstraße in Osterburg öffnet am 31. Mai zum letzten Mal die Türen. Für Nektarios Malligiannis und seine Frau Agati Pappa geht es zurück nach Griechenland.

Osterburg. - Für Nektarios Malligiannis sind die Tage in Osterburg gezählt. Am Freitag, 31. Mai, öffnet der Betreiber ein letztes Mal sein Lokal „Zum Griechen“ an der Gartenstraße in Osterburg. Danach lassen Malligiannis und seine Frau Agati Pappa die Biesestadt hinter sich.