  4. Bildung: Dramatischer Lehrermangel in der Zerbster Ciervisti-Schule: Unterricht fällt aus und Stundenzahl wird reduziert

Insgesamt 230 Lehrer fehlen momentan in Sachsen-Anhalts Schulen, darunter auch einige in der Sekundarschule in Zerbst. Die Elternratsvorsitzende beschreibt die Situation als dramatisch. Ist eine Lösung in Sicht?

Von Thomas Kirchner 10.08.2025, 09:24
Mit großen Transparenten sucht Ciervisti nach Lehrkräften.
Mit großen Transparenten sucht Ciervisti nach Lehrkräften. Foto: Thomas Kirchner

Zerbst - „Rette jeden Tag ein Stück der Welt – als Lehrkraft in Sachsen-Anhalt“, so buhlt das Kultusministerium in Magdeburg auf der Webseite www.weltenretter.online um neue Lehrer für die Schulen im Land – auch für die Zerbster Sekundarschule Ciervisti. Hier gibt es Stellenausschreibungen für die Fächer Physik, Englisch, Sport und Wirtschaft. Insgesamt sind laut Webseite 230 Stellen in Sachsen-Anhalt ausgeschrieben, über alle Schulformen hinweg.