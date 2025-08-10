Insgesamt 230 Lehrer fehlen momentan in Sachsen-Anhalts Schulen, darunter auch einige in der Sekundarschule in Zerbst. Die Elternratsvorsitzende beschreibt die Situation als dramatisch. Ist eine Lösung in Sicht?

Dramatischer Lehrermangel in der Zerbster Ciervisti-Schule: Unterricht fällt aus und Stundenzahl wird reduziert

Zerbst - „Rette jeden Tag ein Stück der Welt – als Lehrkraft in Sachsen-Anhalt“, so buhlt das Kultusministerium in Magdeburg auf der Webseite www.weltenretter.online um neue Lehrer für die Schulen im Land – auch für die Zerbster Sekundarschule Ciervisti. Hier gibt es Stellenausschreibungen für die Fächer Physik, Englisch, Sport und Wirtschaft. Insgesamt sind laut Webseite 230 Stellen in Sachsen-Anhalt ausgeschrieben, über alle Schulformen hinweg.