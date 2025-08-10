Theater-Proben für die Komödie „Mord in Aspik“ finden bei Anke Döring zwischen Gardinen- und Teppichmustern statt. Premiere ist am 23. August im Schlosspark.

„Mord in Aspik“ startet bald am Prinzeßchen in Barby

Probenpause. Von links Alina Hill, Benedict Döring, Marvin Grobe, Petra Gundlach, Frank Sieweck, Heike Schmandt und Regisseur Stephan Wapenhans. Vorn als am Boden zerstörter Gangster, Collin Schwinning. Es fehlt urlaubsbedingt Rosalie Gärtner.

Barby/Thomas Linßner. - Das Ensemble der Komödie am Prinzeßchen ist komplett. Seit über einer Woche probiert die achtköpfige Truppe unter Leitung von Regisseur Stephan Wapenhans für das Stück „Mord in Aspik“. Als Probebühne dient wie bereits im vergangenen Jahr das Lager von Anke Dörings Raumausstatter-Geschäft in Barby.