Großeinsatz im Landkreis Stendal Havarie in Hansestadt an der Elbe - Tiefbrunnen leckt und schießt 7.000 Liter pro Minute nach oben
Außergewöhnlicher Einsatz in Werben: Ein artesischer Tiefbrunnen ist außer Kontrolle geraten. Nur Hochleistungspumpen bewahren den Stadtteil vor einer Überschwemmung.
Aktualisiert: 04.11.2025, 11:15
Werben - Dieser Einsatz hat es in sich. In der Hansestadt Werben (Landkreis Stendal) versuchen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und der Wasserverband Stendal-Osterburg eine Wasserfontäne zu bändigen. Die Havarie dauert weiter an.