  4. Großeinsatz im Landkreis Stendal: Havarie in Hansestadt an der Elbe - Tiefbrunnen leckt und schießt 7.000 Liter pro Minute nach oben

Außergewöhnlicher Einsatz in Werben: Ein artesischer Tiefbrunnen ist außer Kontrolle geraten. Nur Hochleistungspumpen bewahren den Stadtteil vor einer Überschwemmung.

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 04.11.2025, 11:15
Ein artesischer Brunnen in Werben ist am Dienstagnachmittag, 3. November 2025, außer Kontrolle geraten. Erst Stunden nach Auftritt der Havarie schaffen es die Einsatzkräfte, den Pegel zu halten. Das Wasser wird mittels Hochleistungspumpen abgeführt.
Ein artesischer Brunnen in Werben ist am Dienstagnachmittag, 3. November 2025, außer Kontrolle geraten. Erst Stunden nach Auftritt der Havarie schaffen es die Einsatzkräfte, den Pegel zu halten. Das Wasser wird mittels Hochleistungspumpen abgeführt. Foto: Feuerwehr Werben

Werben - Dieser Einsatz hat es in sich. In der Hansestadt Werben (Landkreis Stendal) versuchen Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und der Wasserverband Stendal-Osterburg eine Wasserfontäne zu bändigen. Die Havarie dauert weiter an.