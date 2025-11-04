Die letzten Tage von Magdeburgs längster Ringbrücke sind gezählt. Das marode Bauwerk wird abgerissen. Derzeit laufen dafür die Vorbereitungen.

Blick auf die marode Ringbrücke über der Halberstädter Straße in Magdeburg. Die Vorbereitungen für den Abriss haben begonnen.

Magdeburg. - Sie ist das komplizierteste Bauwerk im Magdeburger Reigen der maroden Ringbrücken: die Brücke über der Halberstädter Straße. Genau wie die ehemaligen Ringbrücken am Damaschkeplatz und der Brenneckestraße muss auch sie abgerissen werden. Dafür haben die Vorbereitungen begonnen. Unter dem Bauwerk wird das sogenannte Fallbett angelegt. Jede Menge Sand wird aufgeschüttet, damit die Trümmerteile beim Abriss nicht Straße, Schienen, Gehwege und alle möglichen Versorgungsleitungen beschädigen.