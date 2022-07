Pferde Hengstpräsentation in Krumke: Mehr als 20 Beschäler im Scheinwerferlicht

Die Vorstellung der Beschäler des Brandenburgischen Haupt- und Landgestütes Neustadt/Dosse in der Krumke Reitanlage hat eine lange Tradition. Was über Jahre hinweg Massen an Besuchern in das Pferdesportzentrum zog, muss nun aber wohl wieder fast neu aufgebaut werden.