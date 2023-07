Kommunalverwaltung Hinweise an die Seehäuser Verwaltung auf dem kurzen Dienstweg

Das digitale Beschwerde- Management per Internet in der Rubrik „Sag’s uns einfach“ wird auch in der Verbandsgemeinde Seehausen angenommen. Bislang gab es einmal pro Woche Post an die betreffenden Ämter zu Sachverhalten, die Potenzial für Verbesserungen haben.