US-Soldaten sonnen sich im April 1945 an einer Scheunenwand. Wo in Osterburg wurde dieses Foto aufgenommen, fragte der Historiker. Gar nicht in Osterburg, stellt sich heraus.

Historischen Ort gefunden - US-Soldaten auf Foto sonnten sich am Kriegsende „bei“ Osterburg, nicht „in“

Auf Spurensuche (von links): Heiko Fischer, Ronald Eggert und Lothar Müller stehen am historischen Ort und vergleichen die alten Aufnahmen.

Osterburg. - Ronald Eggert hat es sofort gewusst. „Das ist doch hier bei uns, nicht in Osterburg. Ich hab die alte Scheune gleich erkannt“, sagte er. Der Blick aufs alte schmiedeeiserne Tor rechts neben den US-Soldaten räumte den letzten kleinen Zweifel aus.