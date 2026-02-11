„Wieder einmal wird in unseren Geldbeutel gegriffen“, beklagt der Bürger aus dem Kreis Stendal. Seit diesem Jahr muss er dafür zahlen, dass die Straße vor seiner Tür gefegt wird. Die Stadt hat die Gebühren für alle erhöht und erklärt nun die Hintergründe.

„Ich fege selbst“: Bürger im Kreis Stendal wehrt sich gegen höhere Gebühren für Straßenreinigung

Um in mehr Orten regelmäßig die Straßen zu reinigen, haben die Osterburger Stadtwerke im vergangenen Jahr eine zweite Kehrmaschine gekauft.

Rossau. - Eine saubere Straße und keine verstopften Regenabflüsse vor der Haustür: Dafür müssen mehrere tausend Menschen im Kreis Stendal seit diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Die Stadt hat die Gebühren für die Straßenreinigung erhöht, unter anderem weil seit Jahresbeginn vor noch mehr Haustüren gekehrt wird.