Immer mehr Lkw: Mautflüchtlinge auf der L2 nerven Bürger der Hansestadt Werben

Der Werbener Stadtrat will prüfen lassen, ob man die Geschwindigkeit für Lkw ab 7,5 Tonnen in der Hansestadt auf 30 km/h beschränken kann. Gerade in den vergangenen Monaten habe der Verkehr zugenommen.

Blick auf die Mautstelle an der B189 in Höhe Seehausen. Lkw-Fahrer wollen sie umgehen und fahren deswegen auch über Werben.

Werben - Stadtratsmitglied Michael Nix hat sich an einem Wochentag, an dem er freihatte, mal eine Stunde Zeit genommen und neben dem Herumwerkeln auf seinem Grundstück an der Straße An der Mühle die Lkw gezählt.