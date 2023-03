Blick auf die Straße Vor dem Landwehrwall in Osterburg an ihrem nördlichen Ende. Auf den angrenzenden Grünflächen soll nach Vorstellungen der Stadt ein neues Wohngebiet entstehen.

Osterburg - Ein 3,2 Hektar großes Grundstück zwischen den Straßen Am Mühlenberg und An der Schanze sollte in diesen Tagen den Besitzer wechseln. Anfang März ordnete die Stadt den Vertrag zum Verkauf ihrer Fläche an die AKH GmbH aus Hannover praktisch als „unterschriftsreif“ ein. Ein paar Tage später aber legte das niedersächsische Unternehmen den Rückwärtsgang ein.