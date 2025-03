70 Jahre SCC: Der Tulpensonntagsumzug in Seehausen setzt der Jubiläumssession am Aland das verdiente Krönchen auf. Weiter so, hajo, hajo!

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Je öller, je döller - der „Freistaat Dobbrun“ feierte ausgelassen mit Konfetti-Kanonen.

Seehausen. - Zum Tulpensonntagsumzug hat der Seehäuser Carnevalsclub (SCC) den Zuschauern um die 40 Schaubilder präsentiert. Bei schönem Wetter eröffnete der eigene Festwagen nach den Sternchen, Tanzteufeln, Tanzteufelchen und dem Prinzenpaar den bunten Reigen an Schaubildern. Dominierten am Vortag die Sattelzüge den Karnevalsumzug in Osterburg, war es in Seehausen doch eher ausgewogen. Allen voran die fußläufigen Narren wie zum Beispiel die Kunst- und Trödelmarktweiber, die Gymnastikgruppen eins und drei, sowie die seit Jahren treue Familie Leider bereicherten das Umzugsgeschehen.

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Gruppenfoto vor der Gemeinschaftsschule - die Tanzgarde vom SCC freute sich auf viele Besucher. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Der Klädener Karnevalsclub brachte einen Oldtimer mit nach Seehausen. Wie es die Tradition will, wurde aber auch daneben marschiert. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Die Seehäuser Schützenladies zogen die Blicke der Besucher mit ihren knalligen Marienkäfer-Kostümen auf sich. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Der Abschleppdienst und KFZ-Service Holger Rauch hatte gleich einen Ersatzwagen mit im Schlepptau. Kein Karneval ohne Luftballons! Foto: Stephan Metzker

Doch waren auch am Tulpensonntag die großen Traktoren und Trucks in Seehausen nicht wegzudenken. Sie präsentierten liebevoll gestaltete Schaubilder mit verschiedenen Mottos. Von nahezu allen Wagen wurden Getränke und Süßes herunter gereicht. Eine fette Musikanlage gehörte bei den rollenden Gefährten ebenfalls dazu, um mit wummernden Bässen auf sich aufmerksam zu machen.

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Auf dem Wagen von Scharpenlohe wurde das Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen dargestellt. Mit ganz viel Liebe zum Detail. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025: Ist ja nicht so, dass es keine Problemchen am Aland gäbe. Die Pollitzer haben sich mit ihrem kritischen und schönen Schaubild wieder einmal selbst übertroffen. Foto: Stephan Metzker

Musiktechnisch gab es neben elektronischen Beats vor allem Ballermann-Musik auf die Ohren. Einzig die Seehäuser Oldieblaskapelle sorgte für handgemachte Abwechslung mit zünftigen Tönen, die auch noch live auf dem Wagen produziert wurden. Politische Themen bildeten bei den Umzugswagen eher die Minderheit. Dennoch bewegt die Seehäuser der aktuelle Umstand, dass die Wischelandhalle geschlossen ist, sowie das Agieren des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump, wie es beispielsweise auf dem aufwändig gestalteten Wagen der Pollitzer zu lesen war.

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025. Foto: Stephan Metzker

Tulpensonntagsumzug in Seehausen am Sonntag, 2. März 2025. Foto: Stephan Metzker

Neben vielen lokalen Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen waren Gäste und befreundete Karnevalsvereine wie aus Kläden bei Arendsee, Wahrburg, Osterburg oder Rochau zu Gast. Nachdem der Umzug seinen Endpunkt durch die Innenstadt an der Wischelandhalle erreicht hatte, wurde jeder der Protagonisten durch SCC-Präsident Burkhard Lüdicke vorgestellt und gewürdigt. Konfetti und ordentlich Kamelle flogen dabei permanent durch die Luft, wie es sich zu Karneval gehört.

„Großer Dank geht an die Polizei und die Feuerwehren, die unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen einen tollen Dienst gemacht haben“, sagte SCC-Präsident Burkhard Lüdicke. Für das närrische Volk ging die Party im Festzelt weiter. Auch da: Volle Hütte!