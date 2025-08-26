DB Cargo will Werke schließen DB Cargo mit radikalem Sparkurs: Bahnwerk in Magdeburg vor dem Aus.
Das Unternehmen DB Cargo muss sparen. Das hat Konsequenzen für zwei Werke in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg. - Bereits vor vier Wochen schwante den Mitarbeitern des DB Cargo-Werkes in Magdeburg-Rothensee Böses. Bei einem Kurzbesuch der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) äußerten sie die Sorge vor der Schließung des Werkes und einem Kahlschlag bei der für den Güterverkehr zuständigen Bahn-Tochterfirma.