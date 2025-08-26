weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  DB Cargo mit radikalem Sparkurs: Bahnwerk in Magdeburg vor dem Aus.

Das Unternehmen DB Cargo muss sparen. Das hat Konsequenzen für zwei Werke in Sachsen-Anhalt.

Von Antonius Wollmann 26.08.2025, 20:30
Die Bahntochter DB Cargo möchte ein Werk in Magdeburg schließen.
Die Bahntochter DB Cargo möchte ein Werk in Magdeburg schließen. Foto: dpa

Magdeburg. - Bereits vor vier Wochen schwante den Mitarbeitern des DB Cargo-Werkes in Magdeburg-Rothensee Böses. Bei einem Kurzbesuch der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) äußerten sie die Sorge vor der Schließung des Werkes und einem Kahlschlag bei der für den Güterverkehr zuständigen Bahn-Tochterfirma.