Osterburg. - Jetzt ist es amtlich. Der Stadtrat Osterburg hat beschlossen, für die Kindertagesstätte „Jenny Marx“ einen sogenannten Ersatzneubau zu errichten. Für die Vorplanung wurden 30.000 Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt. Vorgesehen ist auch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung von Neubau und Sanierung des Kita-Gebäudes.

Gründe für einen Neubau an der selbsten Stelle gibt es viele: Die Kindertagesstätte „Jenny Marx“ ist die größte Betreuungseinrichtung für Kinder im Vorschulalter in der Trägerschaft der Hansestadt Osterburg. Und die sieht sich in der Pflicht, den Familien der Stadt auch in Zukunft eine Einrichtung bieten zu können, in der sich alle wohlfühlen. In einem immer größeren Maße ist sichtbar geworden, dass die 50 Jahre alte Bausubstanz Schwachstellen hat. So gibt es laut Information aus dem Rathaus immer mal wieder Probleme mit der Trinkwasseranlage. Diese zu beheben, verursacht Kosten, die sich negativ auf das Bewirtschaftungsbudget auswirken. Die Aufwendungen für Energie sind sehr hoch, da ein ganzheitliches Dämmsystem fehlt. Umfangreiche Bauarbeiten sind notwendig, um die Gebäudehülle in einen klimatechnisch annehmbaren Zustand zu versetzen.

Das könnte Sie auch interessieren:Traktor erfreut Jenny-Marx-Kinder im Kreis Stendal

Darüber hinaus ist in naher Zukunft das Dach zu sanieren und die Raumgestaltung nicht mehr zeitgemäß. Der Einbau einer bislang fehlenden Fußbodenheizung würde zu einer ganzen Reihe von Folgemaßnahmen, wie zum Beispiel der Anpassung von Türstürzen, Schalterhöhen, Fensterbankhöhen und Verlegung von Heizungsanlagen führen, so dass die Verwaltung davon bisher Abstand genommen hat, heißt es in der Beschlussvorlage.

Für die Realisierung des Kita-Neubaus ist ein Zeitraum von zwei bis vier Jahren geplant. Der erste Schritt ist getan.