Ein überraschendes Geschenk sorgt bei den Kita-Kids in Osterburg für Aufregung.

Die Mädchen und Jungen der Kita „Jenny Marx“ in Osterburg freuen sich über einen neuen Traktor.

Osterburg. - Ein neuer Traktor mit Anhänger war gestern die Sensation für die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Jenny Marx“ in Osterburg. Und das Beste: Er bleibt. Zum Dank für das schöne Geschenk von der Agrargenossenschaft Krevese-Drüsedau sangen die Knirpse den Überbringern ein Ständchen, das die Erzieherinnen Oda Jung und Ina Schönemann eigens aus diesem Anlass gedichtet hatten. „Wir haben bei der Firma Rahmsdorf einen Häcksler gekauft, und als es den Traktor mit Anhänger als Geschenk gab, haben wir uns überlegt, wem wir eine Freude machen könnten“, erklärte Martin Ahrndt, der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft. „Es ist so schön, dass unsere Kinder davon profitieren können“, sagte Kita-Leiterin Ute Löschner. „Der Traktor ist jetzt heiß begehrt. Damit will natürlich jedes Kind gern einmal fahren.“

Die Kita feiert am 1. Juni 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wird zuvor mit einer Festwoche eingeläutet. Zum Fest freut sich das Team über viele Gäste. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.