Eine Kandidatin mit Ideen, ein Amtsinhaber ohne Glanz – und trotzdem ein klares Ergebnis. Warum die Bürgermeisterwahl in Osterburg so ausging, wie sie ausging - ein Kommentar von Volksstimme-Reporterin Victoria Barnack.

Bei der Bürgermeisterwahl in Osterburg gab es nur zwei Optionen: Amtsinhaber Nico Schulz oder AfDlerin Sandra Matzat.

Osterburg. - Sandra Matzat hätte eine gefährliche Gegenkandidatin für Osterburgs Dauer-Bürgermeister Nico Schulz werden können – wäre da nicht ihr blaues Parteibuch gewesen. Was sich am Sonntag in den Wahlkabinen abgespielt hat, war eine Verhinderungswahl.